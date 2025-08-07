Trump-Putin görüşmesi için anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin'in görüşmesi için hazırlıklar başladı. Kremlin, liderlerin buluşacağı yerin belirlendiğini ancak ayrıntıların yakında açıklanacağını duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

YER VE ZAMAN BELİRLENDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, iki tarafın toplantının detayları üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.

Uşakov, görüşmenin nerede gerçekleşeceği konusunda da uzlaşı sağlandığını, ancak söz konusu lokasyonun daha sonra duyurulacağını ifade etti.

ÜÇLÜ ZİRVE ÖNERİSİNE YANIT YOK

Açıklamalarda, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcis Steve Witkoff’un Putin, Trump ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında üçlü bir zirve yapılması fikrini gündeme getirdiği de aktarıldı. Ancak Kremlin'in bu öneriye herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.

Uşakov ayrıca, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin hedef tarihinin gelecek hafta olarak belirlendiğini, ancak hazırlıkların ne kadar süreceğini öngörmenin zor olduğunu vurguladı.

