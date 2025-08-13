Trump Putin görüşmesi öncesinde AB liderleri ile Zelenski'den kritik mesajlar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirerek, Trump’tan Ukrayna’da barışın Avrupa ve Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarını koruyacak şekilde sağlanması için çalışmasını istediklerini söyledi.



Cuma günü Alaska’da yapılacak Trump–Vladimir Putin görüşmesi öncesinde konuşan Merz, Ukrayna’nın toprak konularında müzakereye hazır olduğunu ancak Rus işgalinin yasal olarak tanınmasının söz konusu olmayacağını vurguladı.

"UKRAYNA TÜM GÖRÜŞMELERDE MASADA OLMALI"

“Eğer ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışırsa, bu çabasında tam desteğimizi alabilir” diyen Merz, “Ukrayna, takip eden tüm görüşmelerde masada olmalı. Öncelik ateşkes olmalı” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın herhangi bir ateşkes anlaşmasında Ukrayna’nın toprak konularında söz sahibi olması gerektiğini söylediğini belirtti. Bu açıklama, Trump, Avrupa liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılan ve Alaska’daki Putin görüşmesini şekillendirmeyi amaçlayan toplantıdan çıkan ilk somut mesaj oldu.



Trump’ın Ukrayna’nın dahil olmasını şart koşması, Ukrayna ve müttefikleri açısından bir nebze güvence olarak görülüyor. Zira Kiev yönetimi, Trump ile Putin’in Avrupa ve Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atacak, toprak paylaşımına dayalı bir anlaşmaya varmasından endişe ediyordu.

AVRUPALI LİDERLER ENDİŞELİ

Üç buçuk yıldır süren ve 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük çatışma olan savaşta, Trump iki tarafın da savaşı bitirmek için toprak takası yapması gerektiğini söylemişti. Ancak Avrupa başkentlerinde bu formülün, Rusya’nın Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini elinde tutmasıyla sonuçlanabileceği ve Putin’i daha da cesaretlendirebileceği endişesi hakim.

"PUTİN BLÖF YAPIYOR"

Yoğun diplomasi trafiğinin yaşandığı bugün ise Ukrayna lideri Zelenski, Berlin’e giderek hem Avrupa liderleri hem de Trump ile internet üzerinden düzenlenen toplantılara katıldı. Alaska’daki zirve öncesinde Putin’in “barış isteği” söylemlerini değerlendiren Zelenski, “Putin blöf yapıyor. Alaska’daki görüşme öncesi Ukrayna cephesinin her noktasında baskı kurmaya çalışıyor. Rusya, tüm Ukrayna’yı işgal edebileceğini göstermeye çalışıyor. Ukrayna hakkında Ukrayna’sız görüşme olmaz" ifadelerini kullanarak, üçlü bir liderler zirvesi istediğini açıkladı.

Toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa liderleri, Trump ve Zelenski’nin “Ukrayna’daki savaşı sona erdirme kararlılığında birleştiğini” vurguladı.

"TOP RUSYA'NIN SAHASINDA"

“Artık top Rusya’nın sahasında” diyen Rutte, Trump’ın liderliğini ve müttefiklerle yakın koordinasyonunu takdir ettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X platformundan yaptığı paylaşımda, “Bugün Avrupa, ABD ve NATO Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi. Yakın koordinasyona devam edeceğiz.Adil ve kalıcı barışı bizden çok kimse istemiyor” ifadelerini kullandı.



Trump ve Putin, 16 Ağustos Cuma günü Alaska’da bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesi konusunda görüşecek.