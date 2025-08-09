Trump, Putin ile Alaska'da buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği süre doldu, iki lider arasındaki zirvenin yeri ve tarihi belli oldu.



ABD Başkanı açıklamayı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile birliket düzenlediği basın toplantısının ardından yaptı.



Putin ile 15 Ağustos'ta görüşeceğini duyuran Trump, tarihi zirvenin adresiyle ilgiliyse Alaska'yı işaret etti.

"TOPRAK TAKASLARI OLABİLİR"



Trump Washington'daki zirvede yaptığı açıklamada ise olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının “bazı toprak takaslarını” içereceğini belirtti.



ABD Başkanı, barış için her iki tarafın çıkarına toprak takası yapılacağını aktardı.



Daha önce görüşmenin yerine ilişkin Putin Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etmiş, Trump ise "popüler bir destinasyon olacak" demişti. Zirvenin adresinin İstanbul olacağı da iddialar arasındaydı.



PUTİN'İN TAM ATEŞKES ŞARTI



Trump'ın açıklamaları sırasında Amerikan Wall Street Journal gazetesi de dikkat çeken bir haber paylaştı.



Gazetenin Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff’a; "Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesi ve Ukrayna güçlerinin Donetsk'in tamamından güçlerini çekmeyi kabul etmesi durumunda tam ateşkesi kabul edebileceğini" söyledi.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.