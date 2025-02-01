Trump, Putin ile görüşecek: "Önemli adımlar atılabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. Trump, “Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamayacaktı.” dedi.

Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

MOSKOVA'DAN ABD'YE YEŞİL IŞIK



Geçtiğimiz günlerde Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "En acil konuları istişare etmeye hazırız" dedi.



Ryabkov, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.