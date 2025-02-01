Trump, Putin ile görüşecek: "Önemli adımlar atılabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ve önemli adımlar atabileceklerini söyledi. Trump, “Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım savaş hiç başlamayacaktı.” dedi. Moskova da geçtiğimiz günlerde ABD ile diyaloğa açık olduğunun sinyalini vermişti.

Trump, Putin ile görüşecek: "Önemli adımlar atılabilir"

Başkanı , Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. Trump, “Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamayacaktı.” dedi. 

Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

MOSKOVA'DAN ABD'YE YEŞİL IŞIK

Geçtiğimiz günlerde Rus haber ajansı TASS'a konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "En acil konuları istişare etmeye hazırız" dedi.

Ryabkov, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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