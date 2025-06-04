Trump, Putin ile görüştü: "Rusya karşılık verecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ve İran’la ilgili gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

PUTİN "RUSYA KARŞILIK VERECEK" DEDİ

Trump’ın aktardığına göre, Putin görüşme sırasında Ukrayna’nın İHA saldırılarına Rusya’nın karşılık vermek zorunda kalacağını ifade etti.



Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İyi bir görüşmeydi ama hemen barış getirecek bir görüşme değildi” dedi.



Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını Putin’e açıkça söylediğini belirtti ve “Bu konuda hemfikir olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.