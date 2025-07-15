Trump-Putin ilişkilerinde “Melania” faktörü: ABD Başkanı’nı eşi ikna etmiş

ABD Başkanı Donald Trump, dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın 3 yılı aşkın süredir devam ettiği Ukrayna’ya daha fazla silah gönderileceğini duyurdu ve anlaşmaya varması için Rusya’ya 50 gün süre verdi. Trump, aksi takdirde Rusya’ya uygulanan gümrük vergisi tarifelerini yüzde 100 artıracaklarını söyledi. ABD basını ise Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaklaşımında son dönemde yaşanan değişim konusunda eşi Melania Trump’ın etkisine dikkat çekti.



Fox News haber kanalının aktardığına göre, Trump, First Lady’nin Putin’in Ukrayna ile olası bir barış anlaşması konusunda verdiği sözleri tutmamaya devam ettiği konusunda kendisini ikna ettiğine işaret etti.



MELANIA TRUMP NE DEDİ?



Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump’ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından verdiği “sahte sözlere” dikkat çektiğini anlattı.



ABD Başkanı, konuya ilişkin şöyle konuştu:



“Eve gidiyorum ve First Lady’e ‘Biliyor musun, bugün Vladimir Putin’le konuştum. Harika bir sohbet ettik’ diyorum. O ise bana ‘Ah, gerçekten mi? (Ukrayna’da) bir kent daha vuruldu’ diyor.



Eve gidip ‘First Lady, Vladimir ile en harika konuşmayı yaptım. Bence bu iş bitti’ dediğim zamanlar oldu. Sonra televizyonu açtım ya da o (Melania Trump) bana bir keresinde şöyle dedi: ‘Vay canına… Tuhaf, çünkü bir bakım evini bombaladılar’. Ben ise buna ‘Ne?’ diye yanıt verdim.”



“PUTİN’DEN MEMNUN DEĞİLİM”



ABD Başkanı Donald Trump, 3 Temmuz’da Putin ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ardından, geçen hafta Rusya art arda Ukrayna’ya savaşın en büyük iki hava saldırısını gerçekleştirdi. Trump da geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Putin’den memnun olmadığını “çünkü çok fazla insanı öldürdüğünü” söyledi.



Trump, ardından pazartesi günü beklenen açıklamayı yaparak, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatını hızlandıracağını söyledi, "Silahları bugün gönderme kararı aldık. NATO ile bugün en iyisi için anlaşma sağladık" açıklamasında bulundu.



"Milyarlarca askeri ekipman hızlıca dağıtılacak" diyen Trump, "Patriot bataryaları birkaç gün içinde gönderilecek" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız” diye konuştu.

