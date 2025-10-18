Trump-Putin zirvesi için Budapeşte'yi kim seçti? sorusuna Beyaz Saray "Annen" yanıtı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesi basın toplantısı düzenlendi.

HuffPost muhabiri, toplantı yerine nasıl karar verildiğini sordu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, gazeteciye "Annen seçti" yanıtını verdi.



Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da bu yanıtı yineledi.



Muhabirin Leavitt’e yanıtının espri amaçlı olup olmadığını sorması üzerine Leavitt muhabirin gazeteci olmadığını savunarak, “Sen solcu bir aktivistsin ve kimse seni ciddiye almıyor. Sadece bunu yüzüne söylemiyorlar. samimiyetsiz, önyargılı ve saçma sapan soruları bırak." ifadelerini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Trump, 16 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini görüşmek üzere yakında Macaristan'ın Budapeşte kentinde Putin ile bir araya geleceğini duyurdu.

Bu tercih, Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranması nedeniyle soru işaretlerine yol açtı. Ancak Associated Press'in haberine göre, Macaristan'ın tutuklama emrine uyması pek olası görünmüyor ve mahkemeden ayrılma sürecinde.

-Bu haber Huffpost ve The Independent'ten derlendi...