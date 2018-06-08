Rus haber ajansı RIA diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında muhtemel bir zirvenin görüşmelerinin yapıldığını duyurdu.



Diplomatik kaynak, Rusların Amerikalılarla bir başkanlık zirvesi için temasta olduğunu söyledi. Ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ikili, zirvelerde bir araya geldi. Ancak Trump da Putin de karşılıklı resmi ziyaretlerde bulunmadı.