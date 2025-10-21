Trump-Putin zirvesi iptal mi oldu? Trump: Henüz bir karar vermedik

Beyaz Saray, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "iki hafta içinde gerçekleşmesi" beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklama yaptı.



Beyaz Saray'dan bir yetkilinin Anadolu Ajansı'na verdiği yanıtta, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



"BOŞA GEÇEN BİR GÖRÜŞME İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.



ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz." diyerek, olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti.



ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.



Kremlin ise görüşme için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Trump görüşmenin iki hafta içinde gerçekleşebileceğini kaydetmişti.

TRUMP, RUTTE İLE GÖRÜŞECEK

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Trump, çarşamba günü NATO genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşme NATO tarafından da teyit edildi.