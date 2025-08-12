Trump-Putin zirvesi yaklaşıyor: "Zelenski yumuşadı, Ukrayna toprak verebilir"

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Ukrayna Rusya'nın elinde tuttuğu topraklardan feragat etmeye hazır.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin cuma yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinden önce tutumunu yumuşattığı belirtildi.



MEVCUT CEPHE HATLARINDAN VAZGEÇEBİLİR



Haberde, Ukrayna'nın mevcut cephe hatları çerçevesinde savaşmayı durdurabileceğine vurgu yapıldı. Bu, Moskova'nın Luhansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Kırım'ın fiili kontrolünü alacağı anlamına geliyor.



Ukrayna liderine göre ise Rusya hala barış peşinde değil. Zelenski, Moskova'nın sınıra askeri yığınağını sürdürdüğünü belirtti. Yeni saldırı için güçlerini hareket ettirdiğini vurguladı.

ZELENSKİ'DEN AVRUPALI LİDERLERE ÇAĞRI



Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupalı liderlere, Rusya'nın aldığı toprakların bir bölümünü elinde tutabileceğini ancak Trump'ın daha fazla toprak tavizini öngören herhangi bir barış planını reddetmeleri gerektiğini vurguladı.



Avrupalı diplomatlara göre ise Putin, Ukrayna'da Rusya yanlısı bir yönetim hedefinden vazgeçmedi. Ukrayna'nın NATO üyeliğinin engellenmesi ve silahsızlandırılması da Moskova'nın ilk taleplerinden.



Telegraph haberinde Ukrayna'nın barış anlaşmasını kabul şartları olarak NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah sevkiyatının sürmesi gibi güvenlik garantileri gösterildi.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ YAKLAŞIYOR



Amerikan Başkanı Trump, Moskova'nın da Kiev'in de toprak bırakması gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna için bazı toprakları geri almaya çalışacağız" dedi.



Trump, Putin'e savaşı bitirmesi gerektiğini söyleceğini aktardı.

Rus liderin barış isteyip iste-mediğini hemen anlayacağını öne sürdü.



Amerikan Başkanı, bir sonraki görüşmeye Zelenski'nin de katılabileceğini belirtti.



AVRUPA LİDERLERİ DE DEVREDE



Avrupa liderler ise cuma günkü Trump-Putin Zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı ile görüşmek istiyor.



Almanya, Avrupalı liderleri Çarşamba günü sanal toplantıya çağırdı.

Toplantıya Zelenski ile AB ve NATO yetkilileri de katılacak.

