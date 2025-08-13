Trump, Putin'den önce Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşecek

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti.

Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenski ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile yapacağı görüşme öncesi son durumu değerlendireceğini belirtti.



Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." demişti.



Trump, Putin'le görüşmesinin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini vurgulayarak, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.