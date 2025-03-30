Trump: Putin'e çok kızgın ve sinirliyim

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yapmıştı. ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda Putin'in bu önerisinin kendisini çok öfkelendirdiğini söyledi.

Trump, Putin'in bundan haberdar olduğunu ve doğru şeyleri yaparsa öfkesinin çabucak dağılacağını belirtti.

Trump, Ukrayna için anlaşma sağlanamaması halinde, Rus petrolüne yeni gümrük vergileri getireceğini de açıkladı. Putin'le bu hafta tekrar görüşmeyi planladığını duyurdu.

İRANI' DA TEHDİT ETTİ

Başkan Trump, İran'ı da bir kez daha tehdit etti. Tahran yönetimini nükleer anlaşma yapmaya davet eden Trump, "Anlaşma yapmazlarsa, daha önce hiç görmedikleri türden bombalamalar olacak" dedi.