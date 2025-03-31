Trump, Putin'i hedef aldı: "Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin konuştu.



Washington'a dönüşü öncesi başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef aldı.

ÖNCE ZELENSKİ'Yİ HEDEF ALDI



Trump, "Zelenski'nin değerli madenler anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum ve bunu yaparsa çok büyük sorunları olacak. Anlaşma yapmıştık ancak anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorum diyor. NATO üyesi olmak istiyor. Hiçbir zaman NATO üyesi olmayacaktı bunu da biliyor. Anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorsa, büyük sorunları var demektir." dedi.

"PUTİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"



Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da geçici hükümet önerisine yönelik de, "Putin'in Ukrayna'da geçici hükümet söylemleri karşısında hayal kırıklığına uğradım. Onu sevse de sevmese de bir anlaşmaya varması gerekiyordu. Bu yüzden memnun değilim." ifadelerini kullandı.



Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a, ateşkes sağlama girişimlerini engellerse de Rusya'ya ek vergiler uygulayacaklarını söyledi.

İRAN VE RUSYA'YA TEHDİT

ABD Başkanı, "İran'ın müzakere masasına doğrudan katılmaktan başka şansı yok." diye konuştu.



Rusya'ya ise 1 ay süre verdi. Ateşkes sağlanmazsa ek yaptırımların devreye gireceğini belirtti.Diğer yandan Rus basını Rusya ile ABD arasında değerli madenler anlaşması için görüşmelerin başladığını öne sürdü.



Rusya'da değerli madenlerin işletilmesine yönelik ortak girişimlerin ele alınacağı iddiası ortaya atıldı.

