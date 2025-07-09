Trump Putin'i tehdit etmiş: "Moskova'yı bombalarım"

ABD medyasında yer alan iddia Donald Trump'ın 2024 yılında katıldığı bir etkinlikte kaydedildiği belirtilen ses kaydına dayandırılıyor.

CNN, Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.



Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı" ifadeleri yer aldı.



ÇİN LİDERİ Şİ'YİDE TEHDİT ETTİ

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık" diye konuştu.

Trump, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu.

Kremlin yönetimi kaydın sahte olup olmadığının bilinmediği yorumunu yapmakla yetindi.