Trump: "Putin'in Zelenskiy ile görüşmesine gerek yok"

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in kendisi ile görüşmesi için önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı , Ukrayna ile anlaşması için Devlet Başkanı ’e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

Trump, Vladimir Putin’in kendisi ile görüşmesi için önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olmadığını ifade etti.

Trump-Putin görüşmesi için anlaşmaya varıldı

