Trump: "Putin'in Zelenskiy ile görüşmesine gerek yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.



Trump, Vladimir Putin’in kendisi ile görüşmesi için önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olmadığını ifade etti.