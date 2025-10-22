Trump, Putin'le görüşmesini iptal etti: ABD'den Rus petrol şirketlerine yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağını açıkladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.

"RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMA ZAMANI GELDİ"



"Rusya'ya yaptırım uygulama zamanı geldiğini düşünüyorum" diyen Trump, "Umarım yaptırımlar uzun sürmez. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar umarım Putin'i makul bir noktaya getirir" dedi.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ukrayna'daki ele geçirdiklerinin tamamını istediğini" ancak artık müzakere etmeye hazır olduğunu savunarak, "Onun, (elindeki bölgelerin) tamamını almasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.



"TOMAKAWK FÜZELERİNİ SADECE BİZ KULLANABİLİRİZ"

ABD tarafından Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip verilmeyeceği hakkında da konuşan Trump, "Tomahawk füzelerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek en az 6 ay sürer. Bu füzeleri ancak biz kullanabiliriz ve bunu yapmayacağız" dedi.

NÜKLEER SİLAHSIZLANMA



Öte yandan Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nın "nükleer silahlar konusundan" bahsettiğini söyledi.



Trump, "Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde bana nükleer silahlar konusunda gerilimin azaltılmasından bahsetti. Benim için sorun yok, bence bu iyi bir şey. Bence çok uygun bir şey." diye konuştu.



ABD'nin dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke olduğunu, Rusya'nın ikinci ve Çin'in ise üçüncü sırada olduğunu ifade eden Trump, nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere açık olduğunu belirtti.

İKİ BÜYÜK RUS PETROL ŞİRKETİNE YAPTIRIM AÇIKLANDI

Trump'ın açıklamalarından hemen önce ABD'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıklandı. Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Rusya'yı Ukrayna'daki şavaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla adım atmaya da hazır olduklarını söyledi.



Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımları duyuran açıklamada, "Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" dedi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi bir artış yaşanacağını söylemişti.

Benzer bir adım geçtiğimiz hafta İngiltere'den gelmiş, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar açıklanmıştı.