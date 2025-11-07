Trump: "Putin'le görüşmeyi hala istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, ABD'nin Rus petrolünü boykot çağrılarına rağmen Ukrayna savaşının başlamasından bu yana enerji ihtiyacını Rusya'dan tedarik eden Macaristan'ın istisna talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

Beyaz Saray basın ofisi, görüşmenin basına kapalı olduğunu duyurdu.

“DOĞRUDAN KONUŞMAYI HALA İSTİYORUM”

Trump, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Budapeşte’de bir görüşme gerçekleştirme arzusunun sürdüğünü belirterek, “Putin’le doğrudan konuşmayı hala istiyorum” dedi.

ABD Başkanı, Washington ile Moskova arasındaki temel anlaşmazlığın, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonlandırma konusundaki isteksizliği olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, “Macaristan Başbakanı Orbán ile bu konuda diyaloğumuz devam ediyor. Amacımız savaşın bitmesini sağlamak ve istikrarlı bir çözüm zemini oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Orban, ocak ayında Washington'da Trump ile bir araya gelmişti. Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme yapıyor.



Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.