Trump, Putin’le görüştü: Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmenin “iyi ve çok verimli” geçtiğini açıkladı. Trump, bu görüşmenin, aynı gün Florida’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı toplantı öncesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada da Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı doğrulandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, temasın Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler başta olmak üzere kritik başlıklar çerçevesinde gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Trump’ın Putin’le teması, Zelenskiy ile planlanan görüşme öncesinde gelmesi nedeniyle Washington-Moskova-Kiev hattında yeni diplomatik hamlelerin sinyali olarak yorumlandı.