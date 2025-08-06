Trump, Putin'le yüz yüze görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin "büyük ilerleme" sağladığını açıkladı. Trump, görüşmenin ardından bazı Avrupa müttefiklerine de bilgilendirme yapıldığını belirtti.



Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Özel Temsilcim Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.



ABD Başkanı ayrıca, paylaşımında “Savaşın sona ermesi gerektiği konusunda herkes hemfikir ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da yaptığı görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi.



Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bugün ülkesinin Sumi bölgesinde Ukrayna ordusunun faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunduğunu belirtti.



Bölgeden dönüş yolunda Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Bu görüşme, Başkan Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretinden sonra yapıldı" ifadesini kullandı.



Avrupalı liderlerin de katıldığı telefon görüşmesinde Putin ile Witkoff'un yaptığı toplantıyı değerlendirdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Müttefiklerimizle ortak tavrımız kesinlikle net, savaş sona ermeli. Bu, adil bir son olmalı. Avrupalı liderler de görüşmeye katıldı ve her birine destekleri için minnettarım" dedi.



"ÜZERLERİNDEKİ BASKI İŞE YARIYOR"



Zelenskiy, şunları kaydetti:



"Ukrayna kesinlikle bağımsızlığını savunacak. Hepimizin kalıcı ve güvenilir bir barışa ihtiyacı var. Rusya, kendi başlattığı savaşı sona erdirmeli. Rusya ateşkese daha yakın görünüyor, üzerlerindeki baskı işe yarıyor. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."

New York Times’ın Çarşamba günü, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. Görüşmenin en erken gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.



Haberde ayrıca Trump’ın, Putin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Bu planların, Çarşamba günü Avrupa liderleriyle yapılan bir telefon görüşmesinde açıklandığı kaydedildi.



BEYAZ SARAY: BAŞKAN TRUMP GÖRÜŞMEYE AÇIK



Beyaz Saray, Rusların ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini, Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi.



Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti" dedi.



"GELECEK HAFTA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Trump-Putin görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşebileceğini" kaydetti.

TRUMP: YAKINDA GÖRÜŞEBİLİRİZ

ABD Başkanı Trump ise "Putin ile çok görüşmelerimiz oldu. Yakında bir araya gelme ihtimalimiz yüksek" dedi. Trump, Rusya'ya uygulanacak gümrük vergilerini daha son belirleyeceklerini de kaydetti.