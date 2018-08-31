ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg News'e verdiği röportajda Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Ev hapsinde bulunan Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması konusunda tepkisini sürdüren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Trump, "Erdoğan, Rahip Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun için birinin Türkiye'ye dönmesini sağladım. Olaylar nasıl ilerleyecek göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 23 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında biraraya gelebilmeleri için iki ülkenin diplomatlarının görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.
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