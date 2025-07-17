Trump reddetmiş: İran'ın üç nükleer tesisinden sadece biri yok edilmiş

ABD'de yapılan yeni bir değerlendirmeye göre Amerikan uçaklarnın saldırısında İran'ın üç nükleer sitesinden yalnızca biri yok edildiği bildirildi.

NBC News'ün bildirdiğine göre raporda, diğer iki nükleer tesisin bu kadar büyük bir hasar almadığı kaydedildi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran nükleer tesislerine yönelik haftalarca sürebilecek daha kapsamlı saldırı planını reddettiği belirtildi.



İsrail'in Tahran'ı vurmasının ardından başlayan savaşın 10'uncu gününde ABD İran'ı vurmuştu. İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef alan ABD saldırıda "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullandı.

PENTAGON "2 YIL GERİLETTİK" DEMİŞTİ



ABD'nin daha önce yapılan açıklamalarda İran'ın nükleer kapasitesinin yok edildiği, daha sonra ise birkaç ay geriletildiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duruma ilişkin iki hafta önce yaptığı son açıklamada, programın 1-2 yıl geriletildiğini duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İran’ın nükleer programının yok edildiğini savunarak ABD basınına sızdırılan Pentagon raporuna tepki göstermişti.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, resmi tahminin 2 yıla daha yakın olduğunu belirtmişti.