Trump, Şara ile bir araya geldi: "Normalleşme bu görüşmeyle başladı"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı olan Katar’a gitmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği belirtildi.

Fransa'nın AFP haber ajansı, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ve Şara'nın bir görüşme yaptığını aktardı. ABD'nin The Washington Post (WP) gazetesi de Trump'ın Riyad'da Şara ile bir araya geldiğini yazdı.

Anadolu Ajansı da konuya ilişkin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldiğini aktardı.

TRUMP: SURİYE'YE YENİ BİR FIRSAT VERMEK İÇİN YAPTIRIMLARI KALDIRIYORUZ



Riyad'daki dörtlü zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını takdir ettiklerini belirtti.



Trump da yaptığı konuşmada, "Suriye'nin yeni yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeyi araştırıyoruz" dedi, Suriye'ye "yeni bir başlangıç fırsatı vermek için" yaptırımları kaldırdıklarını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) açılışında konuşan ABD Başkanı, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesinin Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmeyle başladığını sözlerine ekledi. Trump, Şara'dan DAEŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu almasını da istedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile KİK zirvesinden önce görüştüğünü paylaşan Trump, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. (Bin Selman) Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu" ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY: ŞARA, ABD'Lİ ŞİRKETLERİ YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Riyad'daki görüşmeye ilişkin olarak Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump'ın Şara'dan İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasını istediği belirtildi. Beyaz Saray, "Trump, Şara'dan DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ABD'ye yardım etmesini istedi" ifadelerini kullandı. Açıklamada Trump'ın Şara'dan "Filistinli teröristlerin" sınır dışı edilmesinide istediği belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara da ABD'li şirketleri Suriye'deki petrol ve doğalgaz sektörüne yatırım yapmaya davet etti.

"TRUMP, ŞARA'YA 'MERHABA' DEMEYİ KABUL ETTİ"



WP, daha önce konuya ilişkin haberinde, Trump ve Şara'nın bugün yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini aktarmıştı. Habere göre, Beyaz Saray da ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretini sonlandırıp Katar’a gitmeden önce Şara’ya “merhaba demeyi” kabul ettiğini bildirmişti.



WP’nin haberine göre, ABD Başkanı Trump, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısı öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecekti. Trump da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından Şara ile görüşme konusunda cesaretlendirilmesinin ardından kendisiyle görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Habere göre, Trump, Şara ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan KİK’in zirvesine iştirak edecek, ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar’a geçecek.



TRUMP’IN YAPTIRIM KARARI SURİYE’DE SEVİNÇLE KARŞILANDI



Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.



Trump’ın bu kararı Suriye’de sevinç gösterileri ve kutlamalarla karşılanırken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.



Bu durumun yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır" ifadesini kullanmıştı.



Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetmişti.