Trump: Rusya ile barış müzakerelerinde Ukrayna masada olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın herhangi bir barış müzakeresinde Rusya ile birlikte masada yer alacağını söyleyen, Rus lider Putin'e güvendiğini ve barış istediğine inandığını belirtti.

"RUSYA G7'YE GERİ DÖNMELİ"

Rusya ile ilgili ise "G7'ye dönmelerini çok isteriz. Onları G7'den çıkarmak hataydı." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ve Çin ile savunma harcamaları konusunda konferans yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Nükleer silah üretimi hakkında da konuşan Trump, "Bunun için bir neden yok" açıklamasında bulundu.

Son olarak savunma harcamalarını yarıya indirebileceklerini ifade etti.

"ADİL BİR OYUN ALANI İSTİYORUZ"

Trump, Gümrük Vergisi kararnamesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gümrük vergilerinden kaçınmak için malların başka bir ülke üzerinden gönderilmesinin kabul edilmeyeceğini ifade eden Trump, "ABD'nin müttefikler, vergiler konusunda düşmanlarımızdan daha körü durumda" dedi.

Trump, "Diğer ülkerler gümrük vergilerini azaltabilir ya da kaldırabilir. AB, ek vergi oranını yüzde 2,5'a düşürdü. Bu büyük bir kazanım. Karşılıklı uygulanan vergi tarifeleri adaleti geri getirecek. Adil bir oyun alanı istiyoruz" diye konuştu.

Trump, bu vergi tarifelerinin çeliğin yanı sıra otomobiller ve ilaçlar için de uygulanacağını belirtti.