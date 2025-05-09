Trump, Rusya-Ukrayna arısında koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. "ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere "saygı duymaktan sorumlu tutulacağını" ifade etti.



ABD Başkanı Trump, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır." uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini kaydetti. Trump, tüm bunların "kısa süre içinde" yapılabileceğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump'a Ukrayna'nın 30 günlük ateşkese hazır olduğunu belirterek, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullanmıştı.