Trump: Rusya ve Hindistan'ı Çin'e kaptırdık

Trump, “Hindistan ve Rusya’yı en derin, en karanlık Çin’e kaptırdık gibi görünüyor. Uzun bir gelecekleri olsun!” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÜLKE TRUMP'IN HEDEFİNDE



Üç ülke de özellikle Ukrayna savaşı ve ticaret politikaları konusunda ABD ile karşı karşıya bulunuyor. Modi ayrıca, Trump’ın Hindistan ile Pakistan arasındaki son çatışmaya dair “ateşkesi ben sağladım” iddialarına tepki göstermişti.



Trump yönetimi, Ukrayna savaşı sürecinde Hindistan’ın Rus petrolü alımları nedeniyle ülkeye yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.

Bundan önce de Amerikan şirketlerinin karşılaştığı ticaret engelleri gerekçesiyle aynı oranda tarife uygulamıştı.



Trump daha önce de Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin ABD’ye karşı “iş birliği içinde olduğunu” iddia etmişti. Bu açıklama, Pekin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı için düzenlenen askeri geçitte Şi, Putin ve Kim Jong Un’un bir araya gelmesinin ardından gelmişti.