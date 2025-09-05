Trump: Rusya ve Hindistan'ı Çin'e kaptırdık
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya’nın Çin’e yakınlaştığını söyleyerek, “Onları derin ve karanlık Çin’e kaptırdık gibi görünüyor. Birlikte uzun bir gelecekleri olsun!” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı yeni paylaşımda Hindistan ve Rusya’nın Çin’le yakın ilişkilerine dikkat çekti.
Trump, “Hindistan ve Rusya’yı en derin, en karanlık Çin’e kaptırdık gibi görünüyor. Uzun bir gelecekleri olsun!” ifadelerini kullandı.
Trump, paylaşımına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi, hafta başında Tienjin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde ağırladığı fotoğrafı ekledi.
Zirvede üç lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişiminden övgüyle bahsetti.
ÜÇ ÜLKE TRUMP'IN HEDEFİNDE
Üç ülke de özellikle Ukrayna savaşı ve ticaret politikaları konusunda ABD ile karşı karşıya bulunuyor. Modi ayrıca, Trump’ın Hindistan ile Pakistan arasındaki son çatışmaya dair “ateşkesi ben sağladım” iddialarına tepki göstermişti.
Trump yönetimi, Ukrayna savaşı sürecinde Hindistan’ın Rus petrolü alımları nedeniyle ülkeye yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.
Bundan önce de Amerikan şirketlerinin karşılaştığı ticaret engelleri gerekçesiyle aynı oranda tarife uygulamıştı.
Trump daha önce de Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin ABD’ye karşı “iş birliği içinde olduğunu” iddia etmişti. Bu açıklama, Pekin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı için düzenlenen askeri geçitte Şi, Putin ve Kim Jong Un’un bir araya gelmesinin ardından gelmişti.
