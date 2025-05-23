Trump: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.



Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, henüz Trump'ın paylaşımına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.



TASS: TAKAS DEĞİL ANLAŞMA TAMAMLANDI



Öte yandan, Rusya'nın devlet haber ajanslarından TASS, Trump'ın paylaşımına ilişkin haberinde, Trump'ın "esit takasının" değil, "esir takası anlaşmasının" tamamlandığına işaret ettiğini yazdı.

TASS'ın haberinde, Trump'ın paylaşımı, parantez içinde "anlaşma" kelimesi eklenerek şu şekilde aktarıldı: "ABD lideri, Truth Social sayfasında, 'Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası (anlaşması) henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?' diye yazdı."

Haberde, Rusya ve Ukrayna'nın "büyük çaplı bir savaş esiri takası gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığı, bunun yakın zaman içinde gerçekleşeceği" ifade edildi.

Moscow Times haber sitesi de benzer bir şekilde takasın gerçekleşip gerçekleşmediğinin ya da henüz uygulama aşamasında olup olmadığının netlik kazanmadığını aktardı.

UKRAYNALI KAYNAK: TAKAS HENÜZ TAMAMLANMADI

Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı bir askeri kaynak da Rusya ile esir takasının "yapılmakta olduğunu ancak henüz tamamlanmadığını" söyledi.

KREMLİN'DEN "İKİNCİ TUR MÜZAKERE" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Ukrayna'nın son günlerde başta Moskova olmak üzere Rusya'ya yönelik artan insan hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendiren Peskov, "Kiev rejimi düşmanca eylemlerine devam ediyor. Sivil, sosyal altyapı unsurlarına saldırılar gerçekleştiriyor ve Kiev rejimi, mevcut durumda esas niteliğini koruyor" diye konuştu. Peskov, Rus hava sistemlerinin söz konusu saldırıları başarıyla püskürttüğünü kaydetti.



Sözcü Peskov, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde seçilecek bir sonraki yere ilişkin, "Müzakerelerin bir sonraki yerine ilişkin alınan bir karar veya anlaşma henüz yok. Bu kararı tek bir taraf veremez ve iki tarafın da onayı gerekir. Zamanı geldiğinde bu karar doğal olarak verilecektir" ifadelerini kullandı.



BLOOMBERG: RUSYA VE UKRAYNA HAFTAYA GÖRÜŞEBİLİR



Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Moskova ile Kiev arasındaki ikinci tur müzakereler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Kaynaklara göre, toplantının yeri ve zamanı Rusya'ya bağlı. Avrupalı liderler ve ABD Başkanı Donald Trump, potansiyel görüşme mekanı olarak Vatikan'a işaret etse de Kremlin müzakerelerin İstanbul’da devam etmesini bekliyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün yaptığı açıklamada, Vatikan’ın bir sonraki görüşmelere ev sahipliği yapamayabileceğine işaret etti.



"Ortodoks ülkelerin çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ilişkin konuları Katolik zeminde tartışmaları biraz kaba olurdu” diyen Lavrov, "Vatikan'ın kendisi için, bu koşullar altında, Ortodoks ülkelerden gelen heyetleri ağırlamak pek de rahat olmazdı” diye konuştu.



LİSTE ÇALIŞMALARI BUGÜN DE DEVAM ETTİ

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların biner esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmalarının devam ettiği haberleri bugün erken saatlerde basına yansımıştı.



AA'nın haberine göre, Ukrayna yönetiminin Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ederken. Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek bin kişinin ismini bekliyordu.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI



3 yılın ardından Rusya ile yapılan ilk doğrudan görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, her iki taraftan da biner kişi serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştıklarını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.