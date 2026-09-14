Trump: Rusya ve Ukrayna enerji tesislerini vurmamayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ve Ukrayna 'nın enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırıların durdurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, “Ukrayna, Rusya'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynısını yapmayı kabul etti!” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, dünyada dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin İran'daki savaş değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu savundu.



Trump, açıklamasında anlaşmanın ne zaman uygulanmaya başlayacağına, süresine ve denetim mekanizmasına ilişkin ayrıntı vermedi.

DÜN ZELENSKİ'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trump, 13 Eylül'de İrlanda ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Rusya'nın dizel üretim ve dağıtım altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istemişti.

Saldırıların küresel yakıt sıkıntısına yol açtığını savunan Trump, “Başka pek çok hedef var. Dizel yakıtı vurmayın. Bu, dünyaya zarar veriyor.” demişti.

KREMLİN ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın anlaşma açıklamasından önce bugün yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın sivil ekonomik altyapısına yönelik saldırıların durdurulması çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Peskov, küresel enerji piyasalarındaki bozulmanın başlıca nedeninin ise Basra Körfezi'ndeki istikrarsızlık ve gerilimin tırmanması olduğunu söylemişti.