Trump, Rusya'ya yaptırım şartını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yaptırım uygulaması çağrılarına Truth Social medya hesabından cevap verdi. Trump, NATO’nun Rusya ve Çin’e yönelik daha sert adımlar atması halinde savaşın kısa sürede sona erebileceğini söyledi.

NATO ÜLKELERİNE PETROL ŞARTI



Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için çaba sarf eden Trump, Moskova'ya yaptırım uygulamak için NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımını durdurması gerektiği şartını koştu.

Trump, yaptığı açıklamada bütün NATO üyelerinin Rusya’ya karşı büyük yaptırımlar üzerinde anlaşması ve bunları uygulamaya başlaması halinde kendisinin de aynı yönde adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

"BÜYÜK YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA HAZIRIM"

ABD Başkanı, “Bütün NATO üyeleri Rusya’dan petrol almayı durdurduğunda, büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

ÇİN İÇİN DE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Trump ayrıca, savaşın sona erdirilmesi için Çin’e geçici olarak yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük tarifeleri uygulanmasını önerdi.

Bu tarifelerin savaş bitince kaldırılabileceğini vurgulayan Trump, Çin’in Rusya üzerinde “güçlü bir kontrolü” olduğunu, sert ticari önlemlerin bu kontrolü kıracağını savundu.

NATO’nun mevcut kararlılığını yetersiz bulan Trump, “NATO’nun savaşı bitirme kararlılığı yüzde 100’ün çok altında. NATO benim dediğim gibi yaparsa savaş çabucak bitecek” ifadelerini kullandı.