Trump: Rusya'yı az ödeme yapan NATO ülkelerine saldırtacağım

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken tartışmalı açıklamalar da sürüyor.



Mevcvut başkan Joe Biden'ı sert sözlerle eleştiren eski başkan Donald Trump, bu kez de NATO üyesi ülkeleri hedef aldı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre tartışmalı eski lider Trump, Rusya'yı, "çok az ödeme yapan NATO müttefiklerine saldırmaya teşvik edeceğini" söyledi.



Cumhuriyetçilerin 2024 Beyaz Saray adayı olarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Trump, mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşündüğü ABD'nin NATO müttefiklerine saldırması için Rusya'yı "teşvik edeceğini" söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın sözleri, "dehşet verici" ve "çılgınca" olarak nitelendirildi.

Eski başkan dün, Güney Carolina eyaletindeki seçim kampanyasında yaptığı açıklamada, Rusya'yla Şubat 2022'de başlayan savaşta kendini savunan Ukrayna'ya yardım konusunda ve ABD'nin gerektiğinde savunmayı taahhüt ettiği 31 uluslu ittifak NATO'nun varlığı konusunda kuşkularını dile getirdi.

Trump, Avrupa liderlerine seslenerek "ABD size asla yardıma gelmeyecek" dedi.