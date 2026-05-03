Trump saat verdi: Hürmüz Boğazı için "Özgürlük Projesi" başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı 'ndaki gemileri güvenli şekilde çıkarmak için “Özgürlük Projesi” sürecinin sabah saatlerinde başlayacağını duyurdu.



Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından, Basra Körfezi'nde gemisi bulunan birçok ülkenin kendisinden yardım istediğini belirtti. Amerikan donanmasının bu gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini aktardı.



Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı, bu plana "Özgürlük Projesi" adını verdi.



Söz konusu ülkelerin Hürmüz güvenli hale gelene kadar bölgeye geri dönmeme sözü verdiğini vurguladı. Trump, gemilerdeki mürettebat için de gerekli malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.



ABD Başkanı, planı insani hareket olarak tanımladı. Engellenmesi halinde ise güç kullanılması yönünde uyardı.



Trump, "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.



ABD İRAN'IN TEKLİFİNE YANIT VERDİ



İran Devlet Televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.



Medyada 14 maddelik teklifle ilgili yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bekayi, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir." açıklamasında bulundu.

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları "14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır." şeklinde yalanladı.

İran'ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi temelde kabul etmediğini belirten Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu kaydetti.



TRUMP: TEKLİF KABUL EDİLEMEZ



İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifini incelediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

İRAN'A AİT GEMİ ABLUKAYI DELDİ



İran’a ait bir süpertankerin yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki petrolle ABD deniz ablukasını aşarak Asya-Pasifik’e ulaştığı öne sürüldü.



Denizcilik izleme platformu TankerTrackers, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne ait çok büyük ham petrol tankeri sınıfındaki bir geminin ABD donanmasını atlatarak Uzak Doğu’ya ulaştığını bildirdi.

Paylaşılan bilgilere göre tanker, 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyor. Yükün değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu ifade edildi.

“HUGE” İSİMLİ GEMİ İZİNİ KAYBETTİRDİ

“HUGE” isimli tanker, en son bir hafta önce Sri Lanka açıklarında tespit edildi. Gemi şu anda Endonezya’daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları yönünde ilerliyor.

KONUMUNU GÖSTEREN SİNYAL KAPATILDI

Tanker, 20 Mart’ta Malakka Boğazı’ndan İran’a doğru yola çıktığı sırada Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyallerini kesmişti. AIS sisteminin kapatılması, geminin hareketlerinin izlenmesini zorlaştırdı.