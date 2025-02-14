Trump, sabıka fotoğrafını Oval Ofis'e astı

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu. Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

RESMİ PORTRESİ SABIKA FOTOĞRAFIYLA AYNIYDI

Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresi de sabıka fotoğrafıyla çok benzerdi. Trump'ın bu fotoğrafla kendisini eleştirenlere yanıt verdiği öne sürüldü.



Donald Trump, sabıka fotoğrafı ortaya çıktığı dönemde çok konuşulmuştu. Trump, fotoğrafının çekilmesinden sonra siyah ve Latin Amerikalı seçmenlerden daha fazla destek gördüğünü iddia etmişti.