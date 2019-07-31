ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia eyaletindeki konuşmasında davetsiz bir misafir vardı.
Trump'ın başına konan sinek uzun süre saçlarında ve alnında dolaştı.
ABD Başkanı Trump sineği farketmeyerek konuşmasına devam etti.
Haber ajansları sineğin etkinliği izlemek için kendisine olabilecek en iyi yeri seçtiğini söyleyerek görüntülerle ilgili espriler yaptı.
Sinek bir süre sonra gözden kayboldu. ABD medyası gizli servisle de dalga geçti.
Sineğe daha sonra müdahalede bulunup bulunulmadığının bilinmediği belirtildi.
O ANLAR KAMERADA...