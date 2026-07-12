Trump: Sağlık testinden tam puan aldım

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde sağlık taraması yaptıran ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından kontrollerle ilgili bilgileri paylaştı.

Altı ayda bir bu testlere girdiğini ifade eden Trump sağlık taraması sırasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar üç kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti.

14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında pek çok iddia yer almıştı.