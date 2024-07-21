Trump: Biden hiç Başkan olmamalıydı

ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahtekar Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değildi ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değil ve hiçbir zaman da olmadı." dedi.

Trump: Biden hiç Başkan olmamalıydı

Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

Trump ayrıca, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.” paylaşımını yaptı. 

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BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI VANCE: HAYATIMIN EN KÖTÜ BAŞKANIYDI

'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Demokratlar kimi seçerse seçsin "Başkan Trump ve kendisinin Amerika'yı kurtarmaya hazır" olduğunu belirten Vance, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadesini kullandı.

Vance, ", hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Harris'in son 4 yılda Biden'ın "açık sınır"la beraber diğer kararlarına imza attığını belirten Vance, şöyle devam etti:

"Tüm bu başarısızlıklar Harris'i de kapsıyor. Harris, Biden'ın zihinsel durumu hakkında da neredeyse 4 yıl boyunca bize yalan söyleyerek ülkeyi işini yapamayan bir başkana maruz bıraktı."

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