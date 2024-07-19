Trump şakası işinden etti

28 yaşındaki Alman komedyen, eski ABD başkanına yönelik suikast girişimini memnuniyetle karşılar gibi görünen paylaşımlarda bulundu.



Paylaşımlarının ardından komedyanın başı önce Donald Trump destekçileriyle, ardından da Elon Musk'la derde girdi.



El Hotzo adıyla yayın yapan ve sahne alan Sebastian Hotz, Trump'ın ölümden kıl payı kurtulmasının ardından, Musk'ın sosyal medya platformu X'te attığı bir dizi tweet nedeniyle bu hafta kamu yayıncılığındaki işini kaybetti. "SON OTOBÜS KAÇTI"



Paylaşımında, Trump'ın ölümden kıl payı kurtulduğuna dair, "maalesef son otobüs kaçtı" ifadelerine yer vermişti.



Komedyen ayrıca, "Faşistlerin ölmesi gerçekten harika" ifadelerini kullanan bir paylaşım da yaptı.



X'te 700 binden fazla takipçisi olan Hotz, orijinal paylaşımları sildi ancak ekran görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam etti.



Kendisini savunmak için paylaşımlarına devam eden Hotz, "Kesinlikle hiç kimse kimseyi faşistlere sempati duymaya zorlamıyor -en ufak bir sonuçla karşılaşmadan bunu yapabilirsiniz" diye yazdı.

CEZAİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI



Öfkelenen internet kullanıcıları, bu tipik küstahça açıklamaları kınarken, Almanya Parlamentosu'nun (Bundestag) başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki, cezai soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Tartışma, Berlin merkezli kamu yayıncısı RBB'yi Hotz'un 2022'den beri ortak sunuculuğunu yaptığı radyo programı Theoretisch Cool'daki katılımını iptal etmeye yöneltti. Program direktörü Katrin Günther, "Açıklamaları RBB'nin savunduğu değerlerle uyumlu değil" dedi.



Hotz, isini kaybetmesini X'te meydan okuyan bir tavırla, "Ben Almanya'nın en küstah işsiziyim" ifadeleriyle duyurdu.



"MUSK'IN ÖLÜMÜNÜ DİLEDİ"



Tartışma, aşırı sağ ile yakın bağları olduğu bilinen Alman YouTuber Naomi Seibt'in, El Hotzo'yu, Musk'ın ölümünü dilemekle suçlamasıyla daha da tırmandı.



Hotzo, Mayıs 2022'de, multimilyarderin gizemli koşullar altında kendi ölümünü tahmin ettiği bir tweet'e duyduğu coşkuyu dile getirmişti.



Musk daha sonra Seibt'in X hakkındaki videosuna bir bağlantı yayınlayarak Almanya başbakanı Olaf Scholz'a harekete geçmesi için çağrıda bulundu.



Musk,"ABD Başkanlık adayı ve benim ölümümü dileyen biri Alman hükümeti tarafından para alıyor. Was ist das [bu ne]?" paylaşımında bulundu.



MUSK'A TEPKİ GECİKMEDİ



Hotz daha sonra 1,4 milyon takipçisi olduğu Instagram'da Musk'ın paylaşımını anne ve babasını ziyaret ederken gördüğünü yazdı.



Hotz, "Bir düşünün: Dünyanın en zengin adamı sizin aptalca bir tweetiniz yüzünden şansölyeyi etiketliyor ancak anneniz bugün bulaşıkları yıkamanız gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.



Perşembe günü, Almanya'nın ulusal kamu yayıncısı ARD, komedyenin o akşam planladığı etkinliğini "güncel gelişmeler nedeniyle" iptal edeceğini duyurdu.