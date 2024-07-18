Trump saldırganının babasından polis ihbarı: "Oğlum ve silahım kayıp"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı kulağından yaralayan saldırganın babası, mitingde gerçekleşen suikast girişiminin ardından oğlunun ve silahının kayıp olduğunu fark ederek polisi aradı.



Matthew Crooks isimli adam, cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlenen mitingde Trump'a ateş açıldıktan kısa süre sonra 20 yaşındaki oğlu Thomas Matthew Crooks'un ve AR tipi bir tüfeğin kayıp olduğunu fark etti.



Üç üst düzey polis yetkilisi, NBC News'e babanın bu durumdan endişelenerek polisi aradığını aktardı.



Polisler daha sonra Crooks'un Pensilvanya'da ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

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BABASININ TÜFEĞİ İLE SALDIRDI



Yaklaşık bir gün sonra, Thomas Matthew Crooks, Trump mitinginin güvenlik çemberi dışındaki bir binanın çatısından ateş açan silahlı saldırgan olarak kamuoyuna açıklandı. Crooks o gün üzerinde bir kimlik belgesi taşımadığı için, araştırmacılar kimliğini DNA örneklerini kullanarak doğruladı.



Saldırıda kullanılan silahın babasının kayıp silahı olduğu tespit edildi. Polis, Crooks'un saldırıyı sırasında yasal olarak babasının üzerine kayıtlı olan 5,56 kalibrelik AR tarzı tüfeği kullandığını açıkladı.



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50 ADET MÜHİMMAT SATIN ALDI



Kolluk kuvvetleri görevlileri, Crooks'un evini aradıklarında "bir düzineden fazla" ateşli silah bulduklarını söyledi.



Üst düzey polis yetkilileri, Crooks'un miting saldırısından saatler önce 50 adet mühimmat satın aldığını söyledi.



FBI ayrıca Crooks'un mitinge götürdüğü arabada patlayıcı maddelerle dolu metal bir kutu buldu. Polis, bunun saldırganın bir tür patlama gerçekleştirmeyi planlamış olabileceğine dair bir işaret olduğunu söylüyor.