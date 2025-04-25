Trump saldırısını bilen kahin: "Yeni Papa felaket getirecek"

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini önceden tahmin ettiğini iddia eden bir kahin, son öngörüsünü açıkladı.



Papaz olan Brandon Dale Biggs, 2014 yılında Tanrı'nın kendisine Deccal'in yanında duracak bir sonraki Papa'nın vizyonunu gösterdiğini ve bunun sonun başlangıcını işaret ettiğine inandığını söyledi.



Biggs, Papa Francis'in vefatıyla birlikte vizyonunun yeniden anlam kazandığını ileri sürdü.

"BİR SONRAKİ PAPA'YI AÇIKÇA GÖRDÜM"



Rüyasında bir sonraki papayı açıkça gördüğünü ileri süren Papaz, onu zayıf, beyaz tenli ve geleneksel papalık kıyafetleri giymiş biri olarak tanımladı.



İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, kahinin öngörüsünde tamamen beyazlar içindeki Papa, İncil'de aldatıcı olarak tasvir edilen ve Kıyamet Günü'nden önce ortaya çıkacağı öngörülen Deccal'in yanında, koyu renkli giysiler içinde duruyordu.

KİLİSE İÇİN ÖNEMLİ BİR FİGÜRÜN ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU



Biggs, vizyonunun ne anlama geldiğine dair net bir yorum sunmadı ancak 2025'in başında Tanrı'dan aldığını iddia ettiği ve bağlantılı olduğuna inandığı bir mesaja işaret etti.



Papazın iddiasına göre, yılın başında kilisedeki büyük otorite figürlerinden birinin öleceğini biliyordu.



TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNİ BİLMİŞTİ



Nisan 2024'te, Pensilvanya'nın Butler kentinde Trump'a yönelik suikast girişiminden üç ay önce yayınlanan bir videoda Biggs, saldırıyı önceden tahmin etmiş gibi görünüyordu.



Trump'tan bahsederken, "Kurşun kulağının yanından geçti ve kafasına o kadar yaklaştı ki kulak zarını patlattı" ifadelerini kullanmıştı.



Cenazeye, ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi çok sayıda dünya liderinin katılması bekleniyor.