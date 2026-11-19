Trump salona girdi, Putin'i gördü: O kim? Benim arkadaşım
19.11.2026 10:20
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Shenzhen kentindeki 33. APEC Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Shenzhen kentindeki 33. APEC Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.
Görüşme için salona girdiği sırada Putin'i işaret eden Trump, esprili bir dille "Kim o? O benim arkadaşım" dedi.
İki liderin tokalaşarak birbirini selamladığı anlar kameralara yansıdı.
Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-Rusya ilişkilerinin ele alındığı toplantıdan somut bir anlaşma çıkmadı.
"UZUN YILLARDIR ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"
Putin ile selamlaşmasının ardından konuşan Trump, Rus liderle uzun yıllara dayanan ilişkilerine işaret etti.
Trump, "Uzun yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
ABD Başkanı, Çin'de yapacağı diğer temasların da olumlu gelişmelere zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey Rus yetkililer eşlik etti.
Putin'in danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri değerlendirdiğini açıkladı.
Uşakov, temasların olumlu geçtiğini ve Putin'in toplantıdan memnun ayrıldığını aktardı.
Putin'in danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri değerlendirdiğini açıkladı.
TRUMP, PUTİN VE Şİ ÜÇLÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELECEK
İkili görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü zirve bekleniyor.
ABD, Rusya ve Çin liderlerinin buluşmasında küresel güvenlik, Ukrayna savaşı, nükleer silahların sınırlandırılması ve uluslararası ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Trump, zirve sırasında Şi Cinping ile de ayrı bir ikili görüşme yaptı.
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen zirveye 21 üye ekonominin liderleri katılıyor.
"Asya-Pasifik Birliği'ni İnşa Etmek, Ortak Refahı Teşvik Etmek" temasıyla toplanan zirvede Şi Cinping, tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkarak Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin ilerletilmesi çağrısı yaptı.
Trump da yapay zeka alanındaki "küreselci düzenlemelere" karşı çıktığını dile getirdi.
Liderler toplantısı öncesinde 17-18 Kasım'da düzenlenen ve 2 bini aşkın iş ile siyaset temsilcisinin katıldığı APEC CEO Zirvesi'nin sonunda, bölgesel entegrasyon ve teknolojik inovasyon çağrısı yapan Shenzhen İnisiyatifi yayımlandı.
Zirvede 2027'deki 34. APEC Zirvesi'nin ev sahipliği de resmen Vietnam'a devredildi.