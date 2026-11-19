ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Shenzhen kentindeki 33. APEC Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.

Görüşme için salona girdiği sırada Putin'i işaret eden Trump, esprili bir dille "Kim o? O benim arkadaşım" dedi.

İki liderin tokalaşarak birbirini selamladığı anlar kameralara yansıdı.