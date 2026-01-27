ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'ya yapacağı bir ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi sorulan Trump, “Şara ile güzel bir sohbetimiz oldu” dedi.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında da güzel şeylerin olduğunu ifade etti.



ŞARA YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK



Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Moskova’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.