Trump “savaş bitmedi” dedi, ABD askerleri yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile savaşın “henüz bitmediğini” söyledi.

Trump, ABD’nin İran’da vurulacak “3 bin 554 hedefinin daha bulunduğunu” belirterek operasyonların kısa sürede tamamlanacağını ileri sürdü. Trump daha önce de İran’a karşı zafer ilanında bulunmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ABD ÜSSÜ VURULDU

ABD’li bir yetkiliye göre, İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda 12 ABD askeri yaralandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir yakıt ikmal tanker uçağının da hasar gördüğü bildirildi.

“KARA BİRLİKLERİNE İHTİYAÇ YOK”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin hedeflerine “kara birlikleri olmadan” ulaşabileceğini söyledi. Bölgeye binden fazla ek askerin sevk edildiğini belirten Rubio, bunun “farklı senaryolara hazırlık” kapsamında olduğunu ifade etti.

UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisinin çatışma bölgesine yakın bir noktaya konuşlandırılmasının beklendiği bildirildi.

Geminin bölgede halihazırda bulunan iki uçak gemisine katılıp katılmayacağı ya da onların yerini alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İran’da iki nükleer tesisi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Yezd’deki bir uranyum tesisi ile Arak’taki kullanılmayan reaktörün vurulduğu belirtildi.

İran’ın batısında ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet medyasına göre saldırılar üç ayrı noktada “yerleşim alanlarını” hedef aldı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu, bir hamile kadının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.