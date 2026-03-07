Trump savaşa düşünmeden mi girdi? "İran'da rejim devrilmez" raporu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a sonrasını çok düşünmeden savaş açtığına dair eleştiriler giderek artıyor. Amerikan Washington Post gazetesinde çıkan bir haber bu eleştirileri artıracak nitelikte.



Saldırılardan bir hafta önce Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı raporda "İran'da rejim geniş çaplı saldırılarla da yıkılmaz" tespiti yer alıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre raporda dar kapsamlı veya geniş çaplı saldırıların sonrasında neler yaşanabileceği analiz edildi.

Her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldı.



"MUHALEFETİN KONTROLÜ ALMASI OLASILIK DIŞI"

Washington Post'a konuşan yetkililer, İran'ın parçalanmış muhalefetinin ülkeyi kontrol altına alma ihtimalinin de “olasılık dışı” olduğunu söyledi.

Gazete, Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 18 istihbarat kurumundan gelen verileri inceleyerek raporlar hazırladığını hatırlattı.



RAPOR TRUMP'A SUNULDU MU?

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'a İran'a savaş açmadan önce bu raporun sunulup sunulmadığı konusunda bilgi vermedi.

Washington Post gazetesi istihbaratın çarpıcı uyarısıyla Amerikalı yetkililerin daha "yeni başladık" dediği operasyonun uzun bir savaşa dönüşme olasılığını gösterdiğini yazdı.



"PETROL ZENGİNİ HARK ADASI HEDEFTE"

Washington Post dikkat çeken bir başka iddiayı da gündeme taşıdı. Gazete Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Basra Körfezi'deki petrol zengini Hark Adası'nı ele geçirmeye çalışabileceğini yazdı.

Gazetenin uzman görüşlerine dayanarak yazdığı haberde Hark Adası'nın Tahran'ın en önemli petrol tesislerine ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını buradaki tesislerden geçiyor. Adanın ele geçirilmesinin Trump yönetimine İran ekonomisinin kalbini yönetme imkanı vereceği belirtildi. Ancak adaya çıkacak Amerikan askerlerinin saldırılara karşı savunmasız kalacağı vurgulandı.