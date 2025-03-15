Trump savaşı 24 saatte bitirme vaadinden çark etti: "Alaycı davrandım"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Full Measure" televizyon programına verdiği röportajın fragmanı paylaşıldı.

Trump, başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadine ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz alaycı davrandım. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım" ifadelerini kullandı.

Bu vaadinin sorulması üzerine Trump, şunları söyledi: "Aslında bunu söylerken biraz alaycı davrandım. Aslında kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım."

Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmemesi durumunda planının ne olacağı sorulan Trump, "Bu dünya için kötü bir haber olur, çünkü çok fazla insan ölüyor. Ama bence o da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) aynı fikirde olacak. Gerçekten öyle düşünüyorum. Onu oldukça iyi tanıyorum. O da aynı fikirde olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Mayıs 2023'te yaptığı bir konuşmada, "Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Onların ölmesini istemiyorum. Bunu bitireceğim, bunu 24 saat içinde yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.