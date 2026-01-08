Trump savunma bütçelerini arttırdı. ABD'ye rüya gibi bir ordu vaad etti

Financal Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamaları için 1,5 trilyon dolar talep etmeye hazırlanıyor. Bu rakama mevcut 901 milyar dolarlık rekor bütçenin yüzde 50'sinden fazla bir artış yaşanması ile ulaşılabiliyor.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin “rüya gibi bir ordu” kurmasını sağlayacağını bu ordunun da gümrük vergileriyle finanse edileceğini aktardı.

Trump, "Ülkemizin iyiliği için, özellikle bu çok sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim" diye yazdı.

Savunma politiklarındaki bu ciddi artış Trump'ın dış politika hedefleri konusunda da mesaj veriyor.

Trump, 1,5 trilyon dolarlık bütçe rakamına milletvekilleri ve diğer siyasi temsilcilerle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşıldığını söyledi. Savunma harcamalarında yüzde 50'lik bir artış, hükümetin mali durumunun sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı.