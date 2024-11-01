Trump seçilirse ABD yönetiminde neler değişecek?

Amerikan yayın kuruluşu CNN, eski başkan Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda izleyeceği yol haritasını değerlendirdi.



CNN'in iddiasına göre Trump, Robert F. Kennedy Jr. ve Elon Musk gibi isimlerle hükümeti kökten değiştirmek istiyor.



Seçim mitinginde Trump, Kennedy Jr.'ı sağlık ve gıda sisteminden sorumlu olarak göreve alacağını söyleyerek, "Yemek konusunda çılgınca davranmasına izin vereceğim. İlaç konusunda çılgınca davranmasına izin vereceğim." diye konuştu

"AMERİKA'YI SAĞLIKLI HALE GETİR"



"Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Hale Getir" sloganıyla yola çıkan Kennedy, tarıma öncelik verme, doğal yaşam alanlarını koruma ve yiyecek, su ve havadaki toksinleri ortadan kaldırmaya odaklanmayı vaat ediyor.



Kennedy Jr., geçmişte suda bulunan kimyasalların çocukları eşcinselliğe yönelttiğine dair komplo teorilerini savundu ve aşı karşıtı kampanya yürüttü.

TARIM BAKANLIĞI VE SAĞLIK KURUMLARI



Siyasetçi, Trump'ın kendisine Tarım Bakanlığı, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) gibi kurumlarda "geniş yetki sahibi kılma" vaadinde bulunduğunu da öne sürdü.



Kennedy, "Bence anahtar, biliyorsunuz, Başkan Trump'ın bana söz verdiği şey, kamu sağlığı kuruluşlarının kontrolüdür. Ki bu da biliyorsunuz, Amerika'yı sağlıklı hale getirmenin anahtarıdır. Çünkü tohum yağlarından ve pestisit yoğun tarımdan vazgeçmeliyiz." dedi.

