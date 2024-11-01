Trump seçilirse ABD yönetiminde neler değişecek?
ABD seçimlerine bir haftadan az bir zaman kala adayların vaatleri ve ABD yönetiminde yaşanacak değişimler gündemde. Amerikan yayın kuruluşu CNN, eski başkan Donald Trump'ın bir kez daha başa geçmesi halinde hükümet içinde köklü değişikliklere gideceğini öne sürdü. CNN'in haberine göre Trump,Robert F. Kennedy Jr. ve Elon Musk gibi "heterodoks figürleri" belirli görevlere getirerek yönetimde "radikal bir değişikliğe gitmeyi" planlıyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, eski başkan Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda izleyeceği yol haritasını değerlendirdi.
CNN'in iddiasına göre Trump, Robert F. Kennedy Jr. ve Elon Musk gibi isimlerle hükümeti kökten değiştirmek istiyor.
Seçim mitinginde Trump, Kennedy Jr.'ı sağlık ve gıda sisteminden sorumlu olarak göreve alacağını söyleyerek, "Yemek konusunda çılgınca davranmasına izin vereceğim. İlaç konusunda çılgınca davranmasına izin vereceğim." diye konuştu
"AMERİKA'YI SAĞLIKLI HALE GETİR"
"Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Hale Getir" sloganıyla yola çıkan Kennedy, tarıma öncelik verme, doğal yaşam alanlarını koruma ve yiyecek, su ve havadaki toksinleri ortadan kaldırmaya odaklanmayı vaat ediyor.
Kennedy Jr., geçmişte suda bulunan kimyasalların çocukları eşcinselliğe yönelttiğine dair komplo teorilerini savundu ve aşı karşıtı kampanya yürüttü.
TARIM BAKANLIĞI VE SAĞLIK KURUMLARI
Siyasetçi, Trump'ın kendisine Tarım Bakanlığı, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) gibi kurumlarda "geniş yetki sahibi kılma" vaadinde bulunduğunu da öne sürdü.
Kennedy, "Bence anahtar, biliyorsunuz, Başkan Trump'ın bana söz verdiği şey, kamu sağlığı kuruluşlarının kontrolüdür. Ki bu da biliyorsunuz, Amerika'yı sağlıklı hale getirmenin anahtarıdır. Çünkü tohum yağlarından ve pestisit yoğun tarımdan vazgeçmeliyiz." dedi.
MUSK İLE "SIFIRDAN" BAŞLA
Trump'ın süper zengin destekçisi Musk'a, Kennedy'den çok daha geniş yetki verilecek.
Teknoloji milyarderi, Trump'a yönelik desteğini açıkladığı günden beri dünya manşetlerinden düşmüyor.
Eski başkan, seçimi kazanması durumunda bir Devlet Verimliliği Birimi (Department of Government Efficiency) kuracağını ve yönetimine Musk'ı geçireceğini söylemişti.
"FEDERAL HÜKÜMETİ KÜÇÜLTME PLANI"
CNN'in haberine göre Musk, Trump'ın "federal hükümeti küçültme" planı için düşündüğü kilit isim olabilir.
Yeni bir Trump yönetiminde federal bürokrasiyi baştan yapılandırma sözü veren Musk, bu ayki bir mitingde "Sıfırdan başlayalım" demişti.
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