Trump, seçilirse özel yetkili savcıyı "2 saniyede kovacağını" söyledi

Bir radyo programında katıldığı mülakatta Trump, sunucunun “Başkan olduğunuzda bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ya kendinize af çıkaracaksınız ya da Jack Smith’i kovmak zorunda kalacaksınız. Hangisini yapacaksınız?” sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. Smith’i “hilekar” olarak nitelendiren Trump, savcıyı hızlı bir şekilde görevden alacağını ve bu meselenin başkan olduğunda ele alınacak ilk konulardan biri olacağını belirtti.



Trump, Ağustos 2023’te 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle Savcı Smith tarafından açılan davada suçlamaları reddetmişti. Eski başkan, Beyaz Saray'da görevdeyken Başkan olarak "dokunulmazlık" hakkına sahip olduğunu öne sürerek davanın düşürülmesi için Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu.



ABD Yüksek Mahkemesi, Temmuz ayında 6’ya karşı 3 oyla Trump’ın resmi eylemleri nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğunu, ancak özel davranışları için bu dokunulmazlığın geçerli olmadığını kararlaştırmıştı.



Savcı Smith, 2 Ekim’de Trump’ın suçlarının özel alana girdiğini savunan yeni bir iddianame hazırlamış ve eski başkanın diğer vatandaşlar gibi yargılanması gerektiğini vurgulamıştı. Yargıç Tanya Chutkan, Trump’ın savunma ekibine iddianameye yanıt vermesi için 7 Kasım’a kadar süre tanımıştı. Chutkan, her iki tarafın savunmalarını değerlendirdikten sonra Trump’ın yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek.