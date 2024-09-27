Trump: Seçilirsem Ukrayna'daki savaşı bitirmek için çalışacağım

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün bir araya geldi.



Trump, New York'taki görüşmeleri öncesinde Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin yanında dururken, üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için hem Ukrayna hem de Rusya ile çalışacağını söyledi.

"İKİ LİDERLE DE ARAM İYİ"



Eski başkan hem Zelenski ile gem de Rus lider Vladimir Putin ile iyi ilişkileri olduğunu öne sürerek seçilmesi halinde savaşa çözüm bulmak için her iki tarafla da çalışacağını aktardı.



Trump, savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Ukrayna lideri Zelenski'nin ABD hükümetine sunduğu ve uzun zamandır tartışmalara konu olan "zafer planının" ayrıntılarını paylaşması bekleniyor.



TRUMP'IN ZELENSKİ ELEŞTİRİLERİ

Eski başkan, son günlerde Zelenski'ye yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. Pazartesi günü Zelenski'nin Harris'in seçimi kazanmasını istediğini söyledi ve çarşamba günü Doğu Avrupa ulusunu “ölü” ve “yıkılmış” olarak nitelendirdi.



Genel olarak Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımı para israfı olarak nitelendiriyor.