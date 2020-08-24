"Trump seçimden önce aşı istiyor"

İngiliz Financial Times gazetesi, Oxford Üniversitesi'nin aşısına erken onay verilebileceğini yazdı.

Reuters - NTV Haber 24.08.2020 - 01:32 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 01:34

"Trump seçimden önce aşı istiyor"

İlişkili Haberler

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz

AstraZeneca: Corona virüs aşısı üretimine 2021’in ilk aylarında başlayabiliriz

Corona virüs aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma

Corona virüs aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma

Rusya corona virüs aşısının üretimine başladı

Rusya corona virüs aşısının üretimine başladı

ABD'de Trump yönetimi, Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı deney aşamasındaki Covid-19 aşısını 3 Kasım seçimleri öncesi kullanıma alınmasını değerlendiriyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın Ekim ayında potansiyel aşıya “acil kullanım yetkisi” vermesi düşünülüyor.

"FDA, güvenlik açısından çekinceler olmasına rağmen acil durum onayını kullanabilir" denilen haberde, Oxford'da geliştirilen deneme aşamasındaki aşıya erken onay verilmesinin seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Salgın sürecini kötü yönetmekle suçlanan Başkan Donald Trump’ın bu hamleyle seçim öncesi aleyhinde esen rüzgarı tersine çevirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Haberde, Trump yönetiminin aşıda güvenlik aşamalarını by-pass etmesi durumunda zaten sarsılmış olan kamu güveninin daha da zarar görebileceği iddia ediliyor.

VİRÜS AŞISI TÜRKLERDE DE DENENECEK

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...