Trump, siber güvenlik direktörünü görevden aldı
20.11.2026 04:44
Sean Cairncross, ulusal siber direktörlük görevi öncesinde Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) yöneticisiydi.
ABD Başkanı Donald Trump hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini etkileyen kesintilerin faturasını Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross'a kesti.
ABD'de binlerce uçak seferinin iptal edilmesine ve ertelenmesine neden olan havacılık krizi bardağı taşırdı. Federal hükümet genelinde siber güvenlik politikaları ve stratejilerinden sorumlu olan Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean CairncrossSean Cairncross görevden alındı.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Beyaz Saray'a yakın bir kaynak "Başkan, Sean Cairncross'un görevden alınmasını tamamen destekledi" dedi.
Kaynağa göre, Savunma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Kirsten Davies geçici olarak bu görevi üstlenecek. Cairncross ise görevden ayrılışı hakkında yorum yapmayı reddetti.
Cuma günü ABD ulusal hava kontrol sistemlerinde yaşanan arızadan binlerce uçak seferi etkilendi.
ULUSAL GÜVENLİK DE ETKİLENDİ
Son bir hafta içinde teknoloji kaynaklı kesintiler peş peşe yaşandı. Bunlar arasında ülke genelinde hava trafiğinin durması, Microsoft'un e-posta hizmetlerini etkileyen bir kesinti ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ağında yaşanan geçici aksama da yer aldı.
Trump yönetimi, bu kesintilere verdiği yanıt nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, son bir haftada kritik sistemlerde yaşanan aksaklıkların bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle bağlantılı ayrı hizmet kesintileri olduğunu, koordineli veya devlet destekli bir siber saldırının söz konusu olmadığını söyledi.
Sean Cairncross, ulusal siber direktörlük görevine gelmeden önce Cumhuriyetçi Ulusal Komite'de (RNC) yönetici olarak görev yapmıştı. Cairncross'un yerine atanacak kişinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekecek. Ancak Senato, ocak ayından itibaren Demokratların kontrolüne geçecek.