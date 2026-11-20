ULUSAL GÜVENLİK DE ETKİLENDİ

Son bir hafta içinde teknoloji kaynaklı kesintiler peş peşe yaşandı. Bunlar arasında ülke genelinde hava trafiğinin durması, Microsoft'un e-posta hizmetlerini etkileyen bir kesinti ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ağında yaşanan geçici aksama da yer aldı.

Trump yönetimi, bu kesintilere verdiği yanıt nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, son bir haftada kritik sistemlerde yaşanan aksaklıkların bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle bağlantılı ayrı hizmet kesintileri olduğunu, koordineli veya devlet destekli bir siber saldırının söz konusu olmadığını söyledi.

Sean Cairncross, ulusal siber direktörlük görevine gelmeden önce Cumhuriyetçi Ulusal Komite'de (RNC) yönetici olarak görev yapmıştı. Cairncross'un yerine atanacak kişinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekecek. Ancak Senato, ocak ayından itibaren Demokratların kontrolüne geçecek.