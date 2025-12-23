"Trump sınıfı" savaş gemileri geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, donanma içi yeni gemiler inşa edileceğini duyurdu. Trump yaptığı açıklamada donanma için 2 yeni savaş gemisi planını onayladığını söyledi.



3 UÇAK GEMİSİ DE VAR



Noel tatili için Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bulunan Trump konuya ilişkin, “2 gemiyle başlayacağız, önce 10'a ardından 20-25'e çıkaracağız. 3'de uçak gemisi inşa ediyoruz. Bu gemiler, 100 kat daha güçlü, daha hızlı ve daha büyük olacak” dedi.



Gemilerin, Trump'ın adı verilecek yeni bir sınıf kapsamında inşa edileceği öğrenildi.

MADURO'YA YENİ TEHDİT



Donald Trump, Venezuela ile yaşanan gerginliğe ve bu ülkeye ait gemilerin alıkonulmasına ilişkin bir soru üzerine, “Venezuela ait petrol taşıyan gemileri elimizde tutacağız” ifadesini kullandı.



Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da “Eğer sert oynarsa bu onun sert oynayacağı son seferi olur” sözleriyle bir kez daha tehdit etti.

“GRÖNLAND'E İHTİYACIMIZ VAR”

ABD Başkanı Trump, "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, bu sebeple burası için özel temsilci atadıklarını belirtti.

Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bu atamanın kendilerinin Grönland'e verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.

Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli" diye konuştu.

Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.