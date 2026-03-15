Trump: Sırf eğlence için birkaç kez daha vurabiliriz

ABD ile İsrail'in 28 Şubat sabahı düzenlediği saldırılarla başlayan İran Savaşı şiddetlenerek sürerken, tarafların karşılıklı açıklamaları da devam ediyor. Sık sık "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yendi" iddiasını ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında; İran'ın petrol ticaretinin yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası'nın bombalanmasına değindi.

Amerikan NBC Televizyonu'na konuşan Trump, "Saldırılarımız Hark Adası'nın çoğunu yerle bir etti. Ancak sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz." dedi.

"YENİ DİNİ LİDER ÖLÜ OLABİLİR"

Açıklamasında "İran'la anlaşma yapmaya henüz hazır değilim. Çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayıp mayınlamadığının da net olmadığını söyledi.

Saldırıların ilk gününde öldürülen İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine seçilen oğlu Mücteba Hamaney'e ilişkin de konuşan Trump "yeni dini lider ölü olabilir." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SAVAŞ GEMİLERİ

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için koordineli olarak bölgeye savaş gemisi göndereceğini söylemişti. Trump "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır. Biz de buna çok büyük ölçüde yardımcı olacağız. ABD ayrıca her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacak." demişti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Trump “Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı'nı yakında açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz. Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir ve böylece Hürmüz Boğazı, tamamen etkisizleştirilmiş bir ülke tarafından artık tehdit oluşturmaz.” ifadelerini kullanmıştı

ARAKÇİ'DEN YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ve sorunları caydırmak yerine adeta davet ettiği ortaya çıktı" dedi.

Trump’ın Çin dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin çağrıya destek vermesini beklediği yönündeki açıklamasına da değinen Arakçi, "ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için başkalarından, hatta Çin’den bile yardım dileniyor. İran, kardeş komşu ülkeleri, özellikle tek kaygıları İsrail olan yabancı saldırganları topraklarından çıkarmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

MAYIN DÖŞENDİ Mİ?

Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz'e İran'ın mayın döşediği iddia ediliyor. İranlılar ise iddiayı yalanlıyor. Florida seyahati öncesi havalimanında gazetecilere konuşan Trump, Amerikan donanmasının yakında Hürmüz'den geçen gemilere refakat edeceğini de duyurdu. Saldırıların akıbetine yönelik "Savaş gerektiği kadar sürecek" diyen Trump ayrıca İsrail ve ABD'nin İran'daki hedeflerinin biraz farklı olduğunu da dile getirdi.

İRAN'DAN DONANMA YANITI

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Trump'ın, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, donanmanın yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?” şeklinde cevap verdi.